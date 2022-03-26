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Армия Украины в шаге от освобождения Херсона – Минобороны

26 марта 2022, 17:48

Город может вернуться под контроль ВСУ уже 26 марта, сказал Маркиян Лубкивский.

Херсон
Херсон ждет освобождения от российской оккупации / Колыхаев Игорь/Facebook

Силы обороны Украины после контранступательной операции в Киевской области сконцентрировали свои силы на юге страны. Оккупированный российскими войсками Херсон уже в субботу, 26 марта, может вернуться под контроль украинского государства. Об этом заявил советник министра обороны Маркиян Лубкивский.

В эфире BBC Radio 4 он рассказал о том, что учитывая скорость проведения операции в Киевской области, Херсон могут отбить уже сегодня.

"Я считаю, что сегодня город будет полностью под контролем украинских вооруженных сил", - утверждает чиновник.

Также он отметил, что операция на Киевщине была проведена за последние два дня, и теперь украинские войска освобождают Херсон и ряд других городов.

"Поэтому другая часть вооруженных сил сейчас сосредоточена на южной части страны, где они пытаются отбить Херсон и некоторые другие города", - подчеркнул Маркиян Лубкивский.

Напомним, 25 марта The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США опубликовало информацию о том, что российские оккупационные войска полностью уже не контролируют Херсон. Украинские войска ведут бои и выбивают из города захватчиков.

Также указывалось, что успех Украины стал бы очень серьезным ударом по военным планам Путина. В таком случае для россиян будет усложнен план по захвату побережья Черного моря и южного порта Одессы. Под ударом окажется и группировка РФ в Николаеве.

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ВСУ новости Херсона Маркиян Лубкивский
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