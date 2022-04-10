Вооруженные орки пятились назад: в оккупированном Херсоне прошел мощный проукраинский митинг

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В воскресенье, 10 апреля, в Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг горожан, посвящённый жертвам российской агрессии.

Об этом в Facebook сообщил первый замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Сегодня в Херсоне у ККЗ Юбилейный прошёл мирный митинг, посвящённый памяти жертв российской агрессии. Ожидаемо, оккупанты его разогнали", - отметил он.

По словам Соболевского, оккупанты принесли в Херсонскую область угрозы насилия, террор, ложь и гуманитарную катастрофу.

"Много людей запугано, многие на свой страх и риск покинули область, очень многие просто пропали, и установить что с ними сегодня невозможно. Каждый новый митинг - это очень большой риск для каждого участника, и все равно люди выходят. Несмотря на ни на что. Херсонщина - это Украина", - подчеркнул замглавы облсовета.

Добавим, что участники акции вышли в центр города с флагами Украины. Под угрозой применения оружия оккупантами они скандировали: "Ганьба!" и "Херсон – це Україна!".

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Ранее сообщалось, что в Херсоне оккупанты забросали гранатами участников проукраинского митинга.

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