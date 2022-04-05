Войска России готовятся сдать Херсон, а в Николаеве оккупантов уже нет – Арестович

В Николаеве оккупантов уже нет - Арестович / Скриншот

Оккупант Российская Федерация уже готовится к тому, чтобы сдать Херсон. Однако такая информация не означает, что город будет освобожден уже в ближайшее время. В Николаеве захватчиков больше нет, теперь все бои идут уже в Херсонской области. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В ходе интервью журналистке Татьяне Поповой спикер Банковой сказал о том, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность выхода из Херсона. Впрочем, это не означает деоккупации города уже в скором времени.Читайте такжеВ Херсоне слили войскам РФ сведения об активистах и участниках АТО: похищены более 100 человек – мэр

"Сам Херсон россияне подготовили уже к сдаче. Об этом мало кто знает, но они всерьез рассматривают оставление Херсона, в том числе, среди прочих своих планов. Это не значит, что Херсон будет освобожден завтра, но тем не менее", - объяснил Арестович.

Также он добавил, что в Николаеве российских оккупантов уже нет. Боевые действия идут на Херсонщине.

"В Николаеве уже вообще нет противника, все бои уже ведутся в Херсонской области", - подчеркнул Алексей Арестович.

Ситуация в Херсоне

Оккупационные войска России вошли в Херсон в начале марта и захватили город. Местные жители выступают против оккупации РФ. Они регулярно выходят на митинги в поддержку Украины.

Генерал-майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун заявлял, что задачей для ВСУ является оттеснение войск захватчика за пределы Херсона, где у них слабые позиции. Причем он отмечал, что в случае поражения в Николаеве российским военным подразделениям будет невозможно захватить Одессу.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань говорил, что украинские войска с трудом, но идут к оккупированному Херсону. В городе тяжелая гуманитарная и информационная ситуация. Связь контролирует враг.