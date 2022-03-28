Взять Одессу без Николаева нельзя, а за Херсоном у оккупантов шаткое положение – генерал-майор СБУ

Одесса качественно укреплена, оккупанты РФ не смогут зайти в город - Ягун / Фото Reuters

На повестке дня сил обороны Украины находится вопрос отброски российских оккупационных войск за пределы Херсона, где у них шаткое положение. Сейчас россияне грозятся морской операцией в Одесской области, однако такие заявления делаются, скорее, для устрашения. Береговая линия региона хорошо укреплена, что показала последняя неудачная операция оккупантов. А без Одессы им не удастся захватить и Николаев. Однако сейчас самое серьезное беспокойство вызывает то, что оккупанты похитили уже 14 украинских мэров. Об этом заявил генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

В эфире телеканала Эспрессо TV он сказал о том, что, по его мнению, заявления россиян о морской операции в Одессе больше похожи на устрашение. Последний неудачный маневр по высадке десанта со скоростных катеров это четко продемонстрировал – им не удалось даже подойти к берегу на нужное расстояние. Береговая линия в регионе качественно оборудована, поэтому попытки пройти в город успехом для них не увенчаются.

Как полагает генерал, Одессу невозможно будет захватить без Николаева. На повестке находится вопрос оттеснения оккупационных войск за пределы Херсона, где у них более слабые позиции.

"Взять Одессу без взятия Николаева невозможно. Сейчас стоит вопрос о том, что россиян следует отбросить за пределы Херсона. Там у них очень шаткое положение", - сказал Виктор Ягун.

Также он подчеркнул, что в данный момент самое серьезное беспокойство вызывают не планы агрессора по наступлению, а их незаконные меры на захваченных территориях. Согласно информации Ягуна, захватчики похитили уже 14 мэров. Где сейчас находятся люди неизвестно. В оккупации властью назначают украинских коллаборантов.

Напомним, ранее в Одесской областной военной администрации заявили, что ВСУ уничтожили бригаду морских пехотинцев РФ, которые собирались штурмовать город. Вместе с бригадой ликвидирован и их командир.