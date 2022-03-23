Планировали взять штурмом Одессу: ВСУ сокрушили бригаду морпехов РФ и их командира

ВСУ в Одессе ликвидировали бригаду морских пехотинцев России и их командира / Facebook/28brigade

Вооруженные силы Украины ликвидировали бригаду морских пехотинцев российской армии, которые намеревались осуществить попытку штурма Одессы. Среди них оказался и их командир. Об этом заявил спикер Одесской военно-гражданской администрации Сергей Братчук.

На YouTube появилось видеообращение, в ходе которого он сказал, что вместе с бригадой морских пехотинцев РФ был ликвидирован и их командир.

"Пришло еще одно хорошее известие: командира бригады российской морской пехоты наши тоже уничтожили", - сказал Братчук.

Однако он не назвал имени ликвидированного командира.

"Не простим! А я благодарю Бога за то, что вижу украинское солнце, благодаря Вооруженным силам Украины и всем, кто защищает родной край. То есть благодаря каждому из вас", - добавил Сергей Братчук и подчеркнул, что верит в победу Украины в войне с Россией, в то время как многие украинцы прикладывают максимальные усилия, чтобы она пришла как можно быстрее.

Напомним, армия Украины в 9-й раз разгромила российских оккупантов в Чернобаевке Херсонской области. В результате ударов ВСУ произошел взрыв боекомплекта противника.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил, оборона Мариуполя разгромила отряд российского спецназа. Противник деморализован и понес потери, готовы продолжить воевать менее 10% личного состава.