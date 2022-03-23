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Вооруженные силы Украины в 9-й раз разгромили оккупантов РФ в Чернобаевке

23 марта 2022, 10:52

Российской военной техники на аэродроме стало намного меньше, однако та, что осталась, была подвержена мощному удару, сказал Алексей Арестович.

ВСУ
ВСУ нанесли удар по вражеской технике в Чернобаевке / Фото Reuters

Армия Украины нанесла уже 9-й сокрушительный удар по позициям оккупантов России в Чернобаевке Херсонской области. Ночью 23 марта в результате нанесенных ударов взорвался боекомплект противника. Военной техники на захваченном аэродроме стало намного меньше, однако и та, которая была, в значительной мере уничтожена в результате разрыва боеприпасов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

На своей странице в социальной сети Facebook он написал о том, что украинские военные уже девятый раз ударили по захваченным оккупантам позициям в Чернобаевке на Херсонщине. В результате обстрелов случилось возгорание боеприпасов.

Читайте такжеАрмия РФ вывела свою авиацию из Чернобаевки: ВСУ более 7-ми раз ударили по этим позициям оккупантов"Вообще-то, девять. Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко. Благодаря значительным запасам этого самого бк, концерт был с прекрасной подсветкой и множеством возгораний. Самой техники на аэродроме намного меньше, чем раньше, но и то что было - в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов. В полной мере можно утверждать про успешный выход очередной, 9-й серии, сериала Чернобаевка", - подчеркнул Алексей Арестович.

Войска Украины бьют оккупантов РФ в Чернобаевке

Украинские войска систематически наносят удары по позициям оккупационных войск в Чернобаевке Херсонской области. Россияне в поселке на аэродроме постоянно пытаются оборудовать свой командный пункт и место сбора самолетов, но каждый раз им это не удается.

Первый раз ВСУ нанесли удар по позициям оккупантов РФ в Чернобаевке 27 февраля. Однако они вновь привезли туда свои вертолеты.

Уже 7 марта армия Украины уничтожила в Чернобаевке 30 вертолетов.

16 марта украинские войска опять ликвидировали вражеские геликоптеры.

18 марта в ВСУ нанесли новый удар по войскам РФ в Чернобаевке, в результате чего был ликвидирован командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Погиб командир подразделения.

21 марта войска Украины ударили в 7-й раз по позициям вражеских войск РФ в Чернобаевке.

22 марта был еще один удар от ВСУ по ВС РФ в Чернобаевке. При этом российские войска пытались запустить ракету, которая в итоге упала на их же позиции.

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