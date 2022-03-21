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Армия Украины в 7-й раз разбила оккупантов России в Чернобаевке

21 марта 2022, 18:51

Россияне пытаются оборудовать аэродром в Херсонской области под свой командный пункт, но раз за разом терпят поражение от ВСУ.

ВСУ
Вооруженные силы Украины / Фото Reuters

Украинские войска уже в седьмой раз нанесли удар по позициям военных подразделений РФ в Чернобаевке Херсонской области. Там на аэродроме оккупанты постоянно пытаются оборудовать свой командный пункт и место сбора самолетов, однако каждый раз ВСУ наносят по ним удары.

О новом сокрушении врага написал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. На своей странице в Facebook он отметил, что нанесен уже 7-й удар по захваченной оккупантами позиции.

"Соберитесь. Сейчас от вас понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", - сказал чиновник.

Сокрушение оккупантов РФ в Чернобаевке

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что ситуация с Чернобаевкой в Херсонской области войдет в историю войн как пример бездарности российских военных командиров.

"Украинская Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные, их командиры показали себя полностью... такими, какие они есть, - бездарными, способными просто гнать своих людей на убой", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, впервые ВСУ разбили оккупантов в Чернобаевке 27 февраля. Но они опять разместили там свои новые вертолеты.

Уже 7 марта украинцы уничтожили там 30 вертолетов.

16 марта украинцы снова сокрушили вражеские вертолеты, а 18 марта там был ликвидирован командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа. Командующий подразделением погиб.

В шестой раз силы обороны Украины уничтожили позиции оккупантов в Чернобаевке также 18 марта.

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ВСУ Херсонская область новости Украины война России и Украины
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