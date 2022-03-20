Мариуполь и Чернобаевка войдут в историю как примеры террора и бездарности командования РФ - Зеленский

Зеленский заявил о небывалом терроре оккупантов в блокадном Мариуполе / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь и Чернобаевка войдут в историю.

Об этом он сказал во время обращения к украинцам в ночь на 20 марта.

По словам президента, террор, который устроили оккупанты в украинском городе Мариуполь, будут вспоминать через столетия. Террор россиян повлечет для них последствия, уверен Зеленский.

"Блокадный Мариуполь войдет в историю ответственности за военные преступления. Сделать такое, что сделали с мирным городом оккупанты - это террор, который будут вспоминать и через столетие", - сказал глава государства.

Тем временем Чернобаевка Херсонской области войдет в историю как место, где российские командиры показали свою бездарность.

"Чернобаевка войдет в историю войн. Это место, где российские военные и их командиры показали себя полностью — такими, как они есть: бездарными, способными просто гнать своих людей на убой. Шесть раз наши военные уничтожали оккупантов под Чернобаевкой. Шесть раз! И они все равно приходят туда", - сказал глава государства.

Читайте такжеВойна в Украине: Зеленский заявил, что переговоры не просты и приятны, но они необходимыПо его словам, украинцы доказали, что умеют воевать профессиональнее армии РФ, которая воюет десятки лет в разных регионах и при разных условиях.

"Мы отвечаем мудростью и храбростью на огромное количество их техники и отправленных в Украину солдат", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что чем больше украинцы говорят о военных преступлениях России миру, тем больше Украина находит поддержку.

"Чем больше Россия применяет террора против Украины, тем хуже последствия наступают для нее", - подчеркнул президент.

Отметим, впервые оккупанты были разгромлены в Чернобаевке 27 февраля. Однако они снова разместили на том же месте новые вертолеты.

7 марта украинцы уничтожили там около 30 вражеских вертолетов.

16 марта в Чернобаевке уничтожили около семи вертолетов российских захватчиков.

18 марта украинские военные уничтожили в Чернобаевке командный пункт 8 общевойсковой армии Южного военного округа РФ. Командующий этой армией погиб в результате удара украинцев.

18 марта ВСУ в шестой раз уничтожили силы оккупантов в Чернобаевке Херсонской области.

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