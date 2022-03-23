Враг деморализован, воевать готовы менее 10%: оборона Мариуполя разбила отряд спецназа России

Войска России продолжают штурмовать Мариуполь / Мариупольский горсовет

Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город от вражеских атак оккупантов России. Они сдерживают попытку продвижения войск противника в направлении городов Попасная и Курахово. На одном из участков боев был разбит отряд российского спецназа, из состава которого готовы продолжать воевать менее 10% личного состава.

Как сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ, украинские войска продолжают удерживать круговую оборону Мариуполя. Они сдерживают продвижение российских захватчиков в направлении Попасной и Курахово.

Указывается, что был нанесен серьезный урон одному из отрядов специального назначения РФ. В итоге из-за потерь только менее 10% личного состава готовы и дальше участвовать в боевых действиях.

"Противник на отдельных направлениях деморализован. Так, во время штурма города Мариуполя, в одном из отрядов спецназначения, привлеченного к ведению активных боевых действий, менее 10% личного состава готовы продолжить участие в войне, остальные из личного состава убиты, ранены, больны или деморализованные", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что на территории России продолжают проводить скрытую мобилизацию. Российские власти пытаются пополнить личный состав своих войск после больших потерь в ходе войны с Украиной.