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РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы, но партизаны не дремлют – Генштаб

23 марта 2022, 09:13

Неравнодушные граждане частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной.

армия, Россия, военные, российские военные
РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы / Reuters

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационного группировки войск, действующей в войне с Украиной.

Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих с боевым опытом, сообщили в Генштабе ВСУ.

По имеющейся информации, по территории Беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

"В Беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется", - сообщили в Генштабе.

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