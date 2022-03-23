РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы, но партизаны не дремлют – Генштаб

РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы / Reuters

На территории РФ продолжается скрытая мобилизация с целью пополнения потерь личного состава оккупационного группировки войск, действующей в войне с Украиной.

Военные комиссариаты пытаются привлечь к прохождению службы и подписанию соответствующих контрактов бывших военнослужащих с боевым опытом, сообщили в Генштабе ВСУ.

По имеющейся информации, по территории Беларуси продолжается активное перемещение российской и белорусской военной техники и дальнейшее ее накопление вдоль украинской границы.

"В Беларуси представители оппозиционных сил и неравнодушные граждане, которые осуждают содействие действующей нелегитимной власти РФ в войне с Украиной, частично вывели из строя железнодорожное сообщение между Беларусью и Украиной. Информация уточняется", - сообщили в Генштабе.

Читайте такжеУгроза атаки Беларуси: в Украине анонсировали создание армии добровольцев и свержение ЛукашенкоОтметим, что войска Беларуси переведены в полную боевую готовность и в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину, чтобы помочь в нападении на нашу страну российским войскам. Об этом заявили военные чиновники из разведки США и НАТО 21 марта.

Читайте также: