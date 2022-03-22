"Нападут в ближайшие дни": Беларусь готова вторгнуться в Украину

Путин и Лукашенко / Reuters

Войска Беларуси переведены в полную боевую готовность и в ближайшие дни могут вторгнуться в Украину, чтобы помочь в нападении на нашу страну российским войскам.

Об этом заявили военные чиновники из разведки США и НАТО 21 марта, передает CNN

"Путин нуждается в поддержке. Помогло бы во что бы то ни стало", - объяснил чиновник.

При этом источники из белорусской оппозиции сообщили, что белорусские боевые подразделения готовы в ближайшие дни вступить в Украину с тысячами сил, готовыми к развертыванию.

"Это будет иметь меньшее военное влияние, чем геополитическое, учитывая последствия присоединения к войне другой страны", - говорится в сообщении.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО сказал, что в НАТО оценивают, что белорусское правительство "готовит среду, чтобы оправдать белорусское наступление против Украины".

Беларусь готова нападать на Украину?

Тем временем в Беларуси запустили флешмоб против войны с Украиной. Граждане республики начали распространять листовки среди населения с призывами всячески избегать мобилизации и отказываться участвовать в кровавом преступлении Путина.

Отмечается, что по Минску таких листовок – масса, но президент отдает приказы срывать их и уничтожать.

"Дело не в том, чего хочет Александр Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе? Вмешательство дестабилизирует Беларусь", - добавил чиновник НАТО.

Планы Беларуси по военному вторжению в Украину

В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.

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