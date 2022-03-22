Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

Путин готовит силовое свержение Лукашенко в Беларуси - Геращенко / kanaldom.tv

Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко обещал главе Кремля Владимиру Путину пойти войной против Украины 21 марта, но обманул коллегу. Армия республики должна была зайти через Волынь и атаковать своими войсками Львов, чтобы заблокировать отправке Киеву вооружений с Запада. Однако Лукашенко обманул Путина и передумал нападать. Путин в ярости, а Кремль задумал осуществить в Беларуси военный переворот. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

Согласно его информации, белорусская армия должна была совершить военную интервенцию на территорию Украины через Волынь и пойти массированным наступлением на Львов. Цель – ликвидировать пути поставок оружия Украине от Соединенных Штатов, стран Евросоюза и Великобритании.

"Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиардов долларов, который включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов "Javelin", что больше, чем количество всех танков, САУ и Бронемашин в армии вторжения РФ", - объяснил Геращенко.

Впрочем, Лукашенко передумал нападать на Украину. Путин жутко разозлился, и теперь в Кремле изучают вариант отстранения главы Беларуси от власти путем военного переворота.

"В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси", - утверждает советник главы МВД.

Также он добавил, что Украина не заинтересована в таком развитии событий. Нужно, чтобы Лукашенко и в дальнейшем не рисковал пойти на войну с Киевом.

"В интересах Украины, чтобы такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина", - подчеркнул Антон Геращенко.

Планы Беларуси по военному вторжению в Украину

В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.

Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.