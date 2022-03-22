Лукашенко обманул Путина и отказался нападать на Украину: Кремль готовит свержение главы Беларуси

Армия Беларуси должна была вторгнуться в Украину через Волынь и пойти в наступление на Львов, сказал Антон Геращенко.
Непризнанный белорусский президент Александр Лукашенко обещал главе Кремля Владимиру Путину пойти войной против Украины 21 марта, но обманул коллегу. Армия республики должна была зайти через Волынь и атаковать своими войсками Львов, чтобы заблокировать отправке Киеву вооружений с Запада. Однако Лукашенко обманул Путина и передумал нападать. Путин в ярости, а Кремль задумал осуществить в Беларуси военный переворот. Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Лукашенко на встрече в Кремле давал фашистскому диктатору РФ обещание наступать на Украину не позднее 21 марта. Именно поэтому на днях из Киева были полностью эвакуированы остатки дипмиссии Беларуси", - написал чиновник в своем Telegram-канале.
Согласно его информации, белорусская армия должна была совершить военную интервенцию на территорию Украины через Волынь и пойти массированным наступлением на Львов. Цель – ликвидировать пути поставок оружия Украине от Соединенных Штатов, стран Евросоюза и Великобритании.
"Особенно это стало важным для Путина после одобрения Конгрессом США пакета помощи на 13,6 миллиардов долларов, который включает в себя в том числе 9 000 противотанковых комплексов "Javelin", что больше, чем количество всех танков, САУ и Бронемашин в армии вторжения РФ", - объяснил Геращенко.
Впрочем, Лукашенко передумал нападать на Украину. Путин жутко разозлился, и теперь в Кремле изучают вариант отстранения главы Беларуси от власти путем военного переворота.
"В окружении Путина прорабатывается вариант насильственного отстранения Лукашенко от власти, путём переворота, который планируется организовать спецслужбами РФ вместе с их агентами в КГБ и вооруженных силах Беларуси", - утверждает советник главы МВД.
Также он добавил, что Украина не заинтересована в таком развитии событий. Нужно, чтобы Лукашенко и в дальнейшем не рисковал пойти на войну с Киевом.
"В интересах Украины, чтобы такой переворот не произошел, а Лукашенко и дальше продолжал тянуть резину и не вторгался в Украину. Лукашенко уже знает о планах Путина и может начать "чистку" своего окружения от агентов Путина", - подчеркнул Антон Геращенко.
Планы Беларуси по военному вторжению в Украину
В Генштабе Вооруженных сил 20 марта рассказали о том, что военное командование обнаружило признаки подготовки армии Беларуси к вторжению в Украину. По данным украинских военных, большинство белорусов против войны с украинцами, поэтому если Лукашенко пойдет на такой сценарий, он допустит роковую ошибку.
Советник главы МВД Вадим Денисенко полагает, что сценария военного вторжения Беларуси в Украину исключать нельзя. По его мнению, Путин настаивает на войне Лукашенко с Украиной, однако самопровозглашенный президент республики воевать пока не готов.