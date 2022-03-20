Беларусь готовится к вторжению, но получит отпор: в ВСУ предупредили Лукашенко о роковой ошибке

ВСУ готовы к противостоянию с армией Беларуси - Генштаб / Минобороны Украины

Вооруженные силы Украины зафиксировали признаки, которые могут указывать на подготовку армии Беларуси к военному вторжению. Украинские военные готовы дать отпор. Белорусские солдаты и народ не хотят воевать, и если Александр Лукашенко примет такое решение, он совершит роковую ошибку. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

В пресс-службе Генштаба сообщили о том, что украинское командование фиксирует признаки подготовки Беларуси к военному вторжению на территорию Украины. Силы украинской обороны дадут отпор в случае вооруженной интервенции.

"Зафиксированы признаки подготовки вооруженных сил Республики Беларусь к прямому вторжению на территорию Украины. Силы обороны нашего государства готовы к отпору" , - отметили военные.

Также указывается, что Лукашенко, в случае принятия решения об участии Минска в войне с Киевом, совершит роковую ошибку. Причиной тому является нежелание белорусских военных и подавляющего большинства народа Беларуси воевать с Украиной.

"Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Ранее в Генштабе заявили, что армия Беларуси может пойти в наступление на территорию Украины на волынском направлении. Вероятность реализации такого сценария оценивается как высокая. Белорусские войска уже в течение 1-2 дней могут вступить в войну с Киевом.

Напомним, в МВД рассказали, что белорусская армия подходит к границе Украины и может попытаться перейти рубежи. Негативным сигналом является выезд дипломатов Беларуси с украинской территории.