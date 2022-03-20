Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границу

В МВД оценивают ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40.
Белоруские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.
Кроме того, он отметил, что территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты, и это является тревожным сигналом.
"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависимое для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее", - отметил Денисенко.
По его словам, на западе Украины ВСУ готовы к вторжению белоруской армии, "но для нас это точно не нужно".
Напомним, жителей Левобережного района Мариуполя насильственно вывозят в Российскую Федерацию.
Читайте также:
- Российский пленный детально рассказал, как и когда руководство готовило их к войне в Украине
- "НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны Балтии
- Отбирают паспорт: российские оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию