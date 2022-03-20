Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границу

Войска Беларуст у границы с Украиной / Reuters

Белоруские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Кроме того, он отметил, что территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты, и это является тревожным сигналом.

"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависимое для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек. Это вся армия, чтобы мы понимали, включая тылы, госпитали и так далее", - отметил Денисенко.

По его словам, на западе Украины ВСУ готовы к вторжению белоруской армии, "но для нас это точно не нужно".

Напомним, жителей Левобережного района Мариуполя насильственно вывозят в Российскую Федерацию.

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