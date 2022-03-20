Отбирают паспорт: российские оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию

У людей отбирают паспорта / ua.depositphotos.com

Жителей Левобережного района Мариуполя насильственно вывозят в Российскую Федерацию.

"По состоянию на 8:00 (20 марта – ред.) есть информация о том, что жителей улиц Азовстальской и Украинского казачества Левобережного района Мариуполя незаконно депортируют на территорию врага", - сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета в воскресенье, 20 марта.

У людей, насильственно забирают украинский паспорт и выдают бумажку, которая "не имеет никакого юридического веса и не признается во всем цивилизованном мире".

Напомним, в Мариуполе мирные жители 16 дней находятся в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. Российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь.

По жилым кварталам и объектам критичной инфраструктуры ежедневно сбрасывают от 50 до 100 авиабомб.

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