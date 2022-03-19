Неприемлемы для всего мира: Путин назвал свои условия для встречи с Зеленским

Путин озвучил условия для встречи с Зеленским / Reuters

Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заявил свои условия, которые планирует выдвинуть на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как пишет турецкое издание Hürriyet, в первую очередь, Путин требует у Украины отказа от Крыма и Донбасса. Среди прочего - "демилитаризация" и "денацификация".

Между тем, на данный момент проходят дискуссии вокруг 6 основных требований Кремля к Украине. Это:

нейтралитет Украины. То есть отказ от членства в НАТО

разоружение и гарантии взаимной безопасности по типу австрийской модели

"денацификация"

устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине.

Самые главные - отказ Украины от оккупированного Крыма и признание "независимости" ОРДЛО в административных границах Донецкой и Луганской областей - наиболее трудные в переговорах, так как они неприемлемы ни для Украины, ни для цивилизованного мира.

Напомним, мэр Иркутского района России Леонид Фролов проговорился о ситуации в Украине. Он рассказал о гибели оккупанта Валерия Березовского, который до этого уже воевал в составе войск РФ на Донбассе в 2014 году. Тем самым городской глава развенчал путинский миф о "гражданской войне" на востоке нашей страны.

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