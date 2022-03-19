Сдал Путина с потрохами: в РФ мэр выдал военные тайны

Российские военные в Волновахе 11.03.2022 / Reuters

Мэр Иркутского района России Леонид Фролов проговорился о ситуации в Украине. Он рассказал о гибели оккупанта Валерия Березовского, который до этого уже воевал в составе войск РФ на Донбассе в 2014 году.

Тем самым городской глава развенчал путинский миф о "гражданской войне" на востоке нашей страны. Ведь президент страны-агрессора все время утверждал, что российских военных там нет. В феврале этот же оккупант отправился на границу с Украиной, но не в командировку, а на заранее спланированную войну.

Фролов раскрыл тайну о том, что погибший Березовский в 2014 году по контракту воевал против Украины на Донбассе.

Читайте такжеВ Минобороны озвучили зарплаты военных"Таким образом, указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданской войне на востоке Украины". И подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, предварительно подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины", – сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Напомним, российский рок-музыкант, лидер группы Машина Времени Андрей Макаревич заверил, что если президент РФ Владимир Путин "нажмет ядерную кнопку", то весь мир "сотрет с лица Земли Россию". Причем, по его словам, это будет сделано с облегчением.

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