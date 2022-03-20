Беларусь вскоре вступит в войну с Украиной: в разведке назвали сроки и направление

Генштаб подтверждает высокую угрозу наступления со стороны Волыни.
В Генштабе ВСУ назвали высокой угрозу наступления на Украину из Беларуси со стороны волынского направлении.
Как пишет УП со ссылкой на источники в разведке, силы обороны Украины готовы к отпору на западе страны.
"Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая", - сказал источник.
Также в разведке утверждают, что в течении ближайших одного-двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.
В то же время в силовом блоке подчеркнули, что беларусы нигде не воевали, поэтому у них нет боевого опыта.
Читайте также"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииНапомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.
Читайте также:
- Отбирают паспорт: российские оккупанты насильственно вывозят жителей Мариуполя в Россию
- Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границу
- "Я была очень удивлена, это несправедливо и необоснованно": дочь Пескова отреагировала на санкции