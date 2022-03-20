Беларусь вскоре вступит в войну с Украиной: в разведке назвали сроки и направление

Беларусь готовится к наступлению на Украину / Reuters

В Генштабе ВСУ назвали высокой угрозу наступления на Украину из Беларуси со стороны волынского направлении.

Как пишет УП со ссылкой на источники в разведке, силы обороны Украины готовы к отпору на западе страны.

"Угроза наступления из Республики Беларусь на волынском направлении оценивается как высокая", - сказал источник.

Также в разведке утверждают, что в течении ближайших одного-двух дней Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России.

В то же время в силовом блоке подчеркнули, что беларусы нигде не воевали, поэтому у них нет боевого опыта.

Читайте также"НАТО ничего не увидит": офицер РФ раскрыл планы агрессора по скрытному вторжению в страны БалтииНапомним, белорусские войска подходят к границе и попытаются ее перейти. Территорию Украины уже покинули белорусские дипломаты.

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