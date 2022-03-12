Наступление РФ захлебнулось, не хватает ресурсов: Россия начала мобилизацию в ОРДЛО и Крыму

Враги подвозят новые подразделения не только с территории своего государства – они также призывают в армию людей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
Россия начала мобилизацию на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в оккупированном Крыму. Российским захватчикам не хватает ресурсов для продолжения наступления на Украину.
Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Укринформу.
"Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений, абсолютно со всей России. Проходит то, что называется скрытой мобилизацией, мобилизуется всё население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и незаконно аннексированного Крыма", – отметил Буданов.
Кроме этого, Россия перебрасывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.
Читайте такжеМобилизация в России станет концом режима - АрестовичМногие российские подразделения, которые зашли ранее в Украину, уже уничтожены или потеряли боеспособность. Поэтому РФ пытается восстановить боеспособность своей захватнической армии за счет резервов, которые у нее будут после мобилизации, сказал глава украинской разведки.
Напомним, по словам Буданова, Россия прорабатывает два варианта ядерного шантажа: поджог радиоактивных лесов или обстрел ядерного хранилища. И какой бы из них она ни применила – Москва собирается обвинить в этом Украину.
Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны российской военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной. По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, речь идет о 20 единицах военной техники.
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