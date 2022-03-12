Два 200-х орка и три танка: на Сумщине тероборона голыми руками захватила вражескую технику

На Сумщине тероборона голыми руками захватила вражескую технику/ Telegram Дмитрий Живицкий

В Сумском районе местная тероборона собрала трофеи – отобрала у оккупантов три танка и самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

Кроме этого, наши теробороновцы уничтожили двух российских оккупантов.

"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление ежедневно: собирает трофеи и обезвреживает врага! 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила три танка фашистской России и одну САУ. Как минимум, двое 200-х "жареных чебуреков", – написал Живицкий.

Telegram Дмитрий Живицкий

Напомним, воздушные силы украинской армии в пятницу, 11 марта, совершили около 10 налетов на колонны вражеской техники, поразив российский истребитель-бомбардировщик и еще 5 целей.

Ранее сообщалось, что журналисты-расследователи заметили в Беларуси движение колонны российской военной техники в направлении города Брест на границе с Польшей и Украиной. По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, речь идет о 20 единицах военной техники.

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