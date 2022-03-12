"Жестоко уничтожают нашу историю": в Чернигове враги разбомбили визитку города – отель"Украина"

В центре Чернигова оккупанты разбомбили отель "Украина"/ Facebook Сергей Шумило

В блокадном Чернигове прямо в центре города российские оккупанты разбомбили отель "Украина". Здание было одной из визитных карточек города.

Об этом сообщил научный сотрудник в Институт истории Украины НАН Украины Сергей Шумило в Facebook.

Он отметил, что противник целенаправленно бомбит и уничтожает мирные гражданские объекты и инфраструктуру города – жилые дома, больницы, школы, детсады, библиотеки, гостиницы, стадионы и тому подобное.

"Происходит целенаправленное и планомерное уничтожение древнего города, история которого насчитывает более 1300 лет. Москальская Орда уничтожает то, что возникло задолго до ее появления и что, собственно, и было исторической Русью, в отличие от московских болот и зарослей, которые были дикой окраиной некогда величественного Черниговского княжества", – написал Шумило.

Ранее сообщалось, что российские самолеты сбрасывают на мирный Чернигов 500-килограммовые авиабомбы и бомбят жилые кварталы и социальные объекты. Захватчики используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия – неуправляемые авиабомбы ФАБ-500. Обычно это оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений.

Напомним, силы сопротивления, действующие в Черниговской области, освободили 5 населенных пунктов от российских военных. Кроме освобожденных 5 населенных пунктов украинцы захватили два бронетранспортера.

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