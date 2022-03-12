Число жертв в Украине может вырасти: в Британии заявили, что РФ делает ставку на неуправляемые ракеты

Оккупанты наносят удары неуправляемым ракетами из мест, которые недоступны украинской системе ПВО / Фото Макс Левин

Россия использует в войне в Украине неуправляемые ракеты. Причем именно на этот вид вооружения оккупационная армия делает упор.

Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на службы британской разведки.

Британские разведчики считают, что мощное сопротивление противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины заставляет оккупантов атаковать украинские города с большого расстояния. Кроме того, по данным разведчиков, такие ракеты российская армия использует "чтобы содействовать продвижению наземных войск".

Удары неуправляемым ракетами наносятся из мест, которые недоступны украинской системе ПВО.

В министерстве обороны Британии предупредили, что это оружие является "относительно неточным и невыборочным", поэтому его использование путинскими оккупантами увеличивает вероятность большего количества жертв среди мирного населения Украины.

Как сообщал Главред, ранее в Минобороны Великобритании заявили, что российские войска могут готовиться к новой атаке на Киев в ближайшие дни. Пока что они продолжают достигать "ограниченного прогресса" в продвижении к столице Украины.

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