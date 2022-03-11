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Военные РФ знали о вторжении в Украину за месяц до его начала: признание пленного, бомбившего людей

11 марта 2022, 23:53

Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине поступило с 18 до 20 часов 23 февраля.

Максим Криштоп бомбил Харьков/ Скриншот

Военные страны-агрессора, которые ныне утверждают, что думали об учениях, когда незаконно пересекали границу с Украиной, знали о предстоящем вторжении в Украину еще в январе текущего года. А непосредственное боевое распоряжение о нанесении ударов по украинским населенным пунктам они получили вечером накануне вторжения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил пленный заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка подполковник ВС РФ Максим Криштоп, которого ВСУ захватили, когда он вылетел бомбить Харьков.

"В январе 2022 года командиром полка до нас была доведена информация о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. После этого на территорию нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов и авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО, тактическим пускам ракет "воздух-РЛС", - сказал Криштоп.

Боевое распоряжение о нанесении ударов по Украине в часть Криштопа поступило с 18 до 20 часов 23 февраля.

Читайте такжеУкраинские защитники подбили полковника РФКриштоп открыто признался в том, что выполнял преступные приказы. В частности, как минимум 3 боевых вылета. Во время последнего он бомбил Харьков.

"Третий боевой полет выполнял 6 марта. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. В процессе выполнения задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. Осознаю и признаю чудовищность преступлений, совершенных мною, хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, которую мы им принесли", - добавил Криштоп.

Напомним, нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что в войне с Россией Украине очень важно продержаться следующие две недели.

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