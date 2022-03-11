Бердянск на грани гумкатастрофы: нет тепла и денег, а цены выросли в полтора раза

Бердянск не принимает помощь от РФ / скриншот

Российские оккупанты повредили газопровод на Донбассе. Из-за этого в Бердянске нет газо- и теплоснабжения, а температура в большинстве домов – не более 12 градусов.

Как сообщает корреспондент ТСН, поскольку участок обслуживает Краматорский филиал, провести ремонтные работы из-за боевых действий пока невозможно.

Люди пытаются обогреться электроприборами. В результате, сеть не выдерживает.

Наиболее сложные микрорайоны – Колония и 8 марта.

Кроме того, в Бердянске практически нет Интернета - сигнал очень слабый.

В супермаркетах пусто, а продукты на Центральном рынке подорожали в полтора раза. К примеру, за десяток яиц продавцы правят от 50 до 100 гривен.

"Еще несколько дней назад была проблема с овощами. Не было картофеля, моркови, свеклы и капусты – классического борщового набора. Сейчас овощи в Бердянск доставляют оптовики из Мелитополя. Также можно купить рыбу – азовский бычок, калкан, пиленгас, креветка – в ассортименте. Цены выросли в полтора раза", - сказано в сообщении.

Также местные жалуются на отсутствие наличных денег. По терминалам работают не все магазины, а крупнейшие банки выдают не больше тысячи в день на одного человека. Кроме того, очередь в отделение занимают с самого утра, и при этом средств можно не дождаться.

В аптеках – недостаток лекарств, так как нового завоза нет, а запасы, завезенные еще до войны, почти закончились.

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