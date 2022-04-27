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Путин собрался в мае присоединить "ЛДНР" к России, а в Херсонской области объявить "ХНР" – СМИ

27 апреля 2022, 19:23

Москва, дескать, намерена объявить о присоединении Донбасса в границах всех районов Донецкой и Луганской областей.

Владимир Путин
На якобы "присоединении" территорий Украины к России настаивает лично Путин - Медуза / Reuters

На захваченных Россией и ее боевиками "ЛДНР" районах Донецкой и Луганской областей оккупанты уже в середине мая могут провести так называемые "референдумы" о вхождении якобы "республик" в состав РФ. Ориентировочные даты "плебисцитов" – 14 и 15 мая. Речь идет о "присоединении" всех районов региона. Также "референдум" об объявлении "ХНР" готовится в Херсонской области, которую захватчики также могут присоединить к своей стране. "Присоединить" захваченный Донбасс хочет лично Владимир Путин. Даты решений оккупантов могут быть сдвинуты по результатам боев с армией Украины.

Об этом сообщает издание Медуза со ссылкой на три источника, близких к администрации президента РФ. Указывается, что даты проведения, дескать, "референдумов", могут меняться в зависимости от ситуации на фронте.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичЖурналисты пишут, что Россия под оккупацией Донбасса и юга Украины подразумевает именно проведение в захваченных районах Донецкой и Луганской областей "референдумов" о присоединении к РФ и в оккупированном Херсоне о якобы "независимости региона".

Как указали источники, близкие к администрации главы РФ, "референдумы" о включении так называемых "ДНР" и "ЛНР" в состав российского государства могут пройти 14 и 15 мая. Дескать, "республики" россияне собираются "присоединить" в административных границах Донецкой и Луганской областей. И это несмотря на то, что за Донбасс идут бои, а оккупанты не захватили все районы региона.

Кроме того, в эти же даты, по сведениям источников издания, может состояться псевдореферендум и в Херсонской области, которая частично захвачена российскими оккупантами. Там собираются устроить "голосование" за, мол, "независимость" региона от Украины и создание "Херсонской народной республики". В дальнейшем область могут присоединить к РФ.

При этом источники также отметили, что первоначально "референдумы" собирались провести в конце апреля. Даты несколько раз переносили из-за неудач российских оккупантов в боях с ВСУ. Даты могут быть сдвинуты и в дальнейшем по аналогичной причине.

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"Также инсайдеры Медузы, близкие к АП РФ, подчеркнули, что сотрудники администрации не поддерживают решение о "присоединении" "депрессивных регионов", однако это личное желание Путина.

Смотрите видео ТСН – оккупанты России пытаются провести в Херсонской области "референдум" по созданию "ХНР"

Война России против Украины

Заместитель командующего войск Центрального восточного округа РФ Рустам Миннекаев ранее открыто сказал, что армия России собирается захватить Донбасс, юг Украины, и создать коридор в оккупированный Крым.

Спикер Минобороны Украины заявил, что Россия продолжает свое наступление. Оккупанты пытаются захватить Донбасс и организовать коридор в Крым. Основные усилия врага сконцентрированы на Слобожанском и Донецком направлениях. Вражеские войска готовят новые подразделения для войны с украинским государством.

Россия пытается открыть фронт в Одесской области. В Вооруженных силах Украины предупредили, что оккупанты РФ готовят провокацию и планируют нанести ракетные удары по Приднестровью. Цель – обвинить Киев в нападении на молдавский непризнанный анклав.

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