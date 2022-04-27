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Пытаются захватить Донбасс и пробивают коридор в Крым: оккупанты РФ продолжают наступать на Украину

27 апреля 2022, 18:31

Захватчики России готовят новые военные подразделения для войны против Украины, сказал Александр Мотузяник.

армия, россия
Враг сосредоточил усилия на Слобожанском и Донецком направлениях - Минобороны / Facebook/mod.mil.rus

Оккупационные войска РФ продолжают наступление на Украину. Вражеские силы пытаются установить контроль над территориями Донецкой и Луганской областей и сделать сухопутный коридор в оккупированный Крым. Больше всего усилий враг сосредоточил на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупанты готовят новые подразделения для участия в войне против украинского государства. Присутствует угроза продолжения нанесения ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

В ходе своего брифинга он рассказал о том, что оккупанты усиливают темпы своего наступления. Больше всего действий они предпринимают на Слобожанском и Донецком направлениях. При этом они готовят и дополнительные войска для продолжения войны против Украины.

Читайте такжеВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель""Враг наращивает темпы проведения наступления. Практически во всех направлениях враг оказывает активное огневое воздействие. Наибольшая активность - на Слобожанском и Донецком направлениях. Оккупант готовит дополнительные подразделения для участия в боевых действиях", - отметил спикер Минобороны.

Кроме того, он рассказал, что захватчики РФ реализовали 138 самолетных вылетов. Как минимум 38 из них выполнены для поражения объектов в Харьковской и Донецкой областях.

Также Александр Мотузяник подчеркнул, что существует угроза и дальнейших ракетных и авиационных ударов по объектам Украины с территории Беларуси. Москва уже запустила дополнительные подразделения Росгвардии в Брянскую область для усиления полицейского режима.

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Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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