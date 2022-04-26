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ВСУ пойдут в контрнаступление на войска РФ, как только Запад даст тяжелое вооружение – Арестович

26 апреля 2022, 16:55

Для того, чтобы Украина перешла к масштабным наступательным действиям, должны появиться определенные условия, сказал Алексей Арестович.

ВСУ
Запад поможет Украине с тяжелым вооружением, после чего ВСУ перейдут в контратаку - Арестович / Макс Левин

Вооруженные силы Украины перейдут в контрнаступление на оккупационные подразделения армии России после того, как Запад предоставит Киеву тяжелые вооружения. Когда западный мир предоставит нужное оружие, украинские войска немедленно начнут операцию по освобождению своих территорий. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что для масштабного контрнаступления силам обороны Украины нужно будет подключить большое количество военной техники, живой силы и тыла. Но Запад поможет Киеву с тяжелым оружием, и уже после этого украинские войска пойдут в атаку.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - подчеркнул Алексей Арестович.

Поставки оружия в Украину

Спикер Банковой Алексей Арестович ранее заявил, что Украина уже стала получать от стран Запада большое количество оружия. В частности, дальнобойную артиллерию и снаряды к установкам. Войска будут накапливать такое вооружение.

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Оружие для ВСУ предоставит и Франция. Париж отправит в Киев самоходные артиллерийские установки Caesar и противотанковые ракеты Milan. Вооружения предоставят для отражения российской военной агрессии.

Министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что украинская армия и народ продемонстрировали мужество и героизм в борьбе с военной агрессией РФ. Именно поэтому Запад нарастил военную помощь Киеву. Украинцы переломили позицию европейских политиков.

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