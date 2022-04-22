Мощные САУ и "убийцы танков": Франция передаст Украине партию оружия

О новом оружии для Украины рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Вооруженные силы Украины для защиты от РФ усилятся самоходными артиллерийскими установками Caesar, а также противотанковыми ракетами Milan, которые украинской стороне поставит Франция.
Как сообщил в интервью изданию Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон, у него состоялся на эту тему разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Миланов (противотанковые ракетные комплексы) до Цезаря, а также другое оружие", — заявил Макрон.
О возможности поставить ракеты Милан раньше говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.
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САУ Caesar — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.
САУ на колёсном шасси Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка оборудована системой управления огнём "Сигма-30", в состав которой входит приёмник навигационной системы NAVSTAR. В СУО входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическое наведение орудия.
Имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин.
Вооружение:
- Калибр и марка пушки 155-мм TR F1
- Тип пушки гаубица
- Длина ствола, калибров 52
- Боекомплект пушки 18 (в версии 6×6)
- Стрельба прямой наводкой до 2000 м.
ПТРК Milan — франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс.
- Дальность стрельбы: 0,025-2 км (до 3 км)
- Бронепробиваемость: 550 мм
- ≥ 1000мм за динамической защитой.
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