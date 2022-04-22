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Мощные САУ и "убийцы танков": Франция передаст Украине партию оружия

22 апреля 2022, 16:39

О новом оружии для Украины рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

САУ Caesar / defence-ua.com

Вооруженные силы Украины для защиты от РФ усилятся самоходными артиллерийскими установками Caesar, а также противотанковыми ракетами Milan, которые украинской стороне поставит Франция.

Как сообщил в интервью изданию Ouest-France президент Франции Эммануэль Макрон, у него состоялся на эту тему разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы по-прежнему поставляем значительное количество оборудования, от Миланов (противотанковые ракетные комплексы) до Цезаря, а также другое оружие", — заявил Макрон.

О возможности поставить ракеты Милан раньше говорили отдельные французские политики, а вот информация о поставках САУ Caesar появилась впервые.

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САУ Caesar — 155-мм самоходная артиллерийская установка, разработанная и производимая французской фирмой Nexter.

/ Скриншот

САУ на колёсном шасси Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка оборудована системой управления огнём "Сигма-30", в состав которой входит приёмник навигационной системы NAVSTAR. В СУО входит радар для измерения начальной скорости, встроенный баллистический блок управления, полностью интегрированный с FCS ATLAS. Полностью автоматическое наведение орудия.

Имеется автоматическая система подачи снарядов. Максимальная скорострельность орудия — 6 выстр./мин.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 155-мм TR F1
  • Тип пушки гаубица
  • Длина ствола, калибров 52
  • Боекомплект пушки 18 (в версии 6×6)
  • Стрельба прямой наводкой до 2000 м.

ПТРК Milan — франко-германский переносной противотанковый ракетный комплекс.

/ Скриншот
  • Дальность стрельбы: 0,025-2 км (до 3 км)
  • Бронепробиваемость: 550 мм
  • ≥ 1000мм за динамической защитой.

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