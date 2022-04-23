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Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

23 апреля 2022, 13:28

Часть международных партнеров Украины не скрывала, что, как и Россия, ожидала падения украинского государства в течение 72 часов, сказал Алексей Резников.

ПВО Украина
ПВО Украины мощно работает против вражеских воздушных целей / АрміяInform

Вооруженные силы Украины и украинский народ заставили мир поверить в то, что Киев может одержать победу над Москвой. Именно поэтому западный мир наращивает военную поддержку украинской армии. Некоторые страны-партнеры Киева не скрывали, что ожидали падения государства в течение 72 часов. Однако украинцы своим мужеством и героизмом сумели переломить мнение европейских политиков. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что международное сообщество изменило свое мнение по вопросу всестороннего усиления поставок оружия Украине благодаря давлению со стороны народа и властей. По итогу удалось добиться перелома ситуации.

"В середине марта начали убеждать наших партнеров, что не нужно рассчитывать на советскую амуницию, советское оружие и боеприпасы, которыми мы будем вести войну с российскими захватчиками, а надо перенастраивать философию ведения войны. На уровне президента, премьер-министра, руководителя Офиса президента, министра иностранных дел и народных депутатов… начали давить на каждом уровне. И этот перелом произошел, философия поменялась", - отметил Резников.

Также министр напомнил о том, что после начала широкомасштабного наступления России на территорию Украины мировое сообщество не верило в победу нашего государства над огромной РФ, которая десятилетиями вкладывала деньги в свою военную машину. Некоторые страны предполагали, что Киев падет за 72 часа, на что рассчитывали и в России.

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Смотрите видео ТСН – мир поддерживает Украину и обсуждает поставки оружия Киеву

Глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что ситуацию удалось изменить благодаря мужеству, героизму и отчаянному сопротивлению армии Украины и украинского народа. В итоге мир поверил в то, что тогда казалось невозможным. Общество в Европе поддержало украинцев, в результате чего европейские политики вынуждены были усилить помощь Украине.

Военная помощь Украине от Запада

Ранее Украина получила первую партию военной помощи от США из нового пакета. Всего государству должны предоставить оружия на 800 миллионов долларов. Впервые американцы согласились поставить Киеву тяжелые вооружения. В перечне поставок – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Страны-союзники Украины для отражения российской военной агрессии передали Киеву комплектующие для боевых самолетов, благодаря которым можно поднять в воздух больше украинских истребителей. Помощь получена от государств западного мира.

Президент США Джо Байден 21 апреля объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Речь идет о тяжелой артиллерийской технике, сотнях гаубиц и сотнях тысяч боеприпасов. Также предоставят сотни тактических беспилотников.

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ВСУ военная помощь Минобороны Украины Алексей Резников война России и Украины
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