Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Джо Байден сегодня объявит о новом пакете военной помощи для Украины.
Президент США Джо Байден объявил сегодня, 21 апреля, о новом пакете военной помощи для Украины.
Размер пакета составляет 800 млн долларов.
"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.
Байден отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину.
Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.
Читайте такжеБайден пообещал Зеленскому пушки, вертолеты и БТР для защиты от РФ
Наступление России на Донбасс
Президент Владимир Зеленский ранее объявил о том, что Россия начала операцию по наступлению на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали существенное количество войск и единиц техники в регионе. Но украинцы будут продолжать защищать свои земли.
Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что Москва ставит перед собой несколько задач. Речь идет о взятии под контроль Рубежного, Попасной и Северодонецка. Захватчики собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Также они намерены двигаться в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонщины.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Россия уже к Пасхе планирует захватить весь Донбасс. По его словам, Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Ситуация не поменяется до того момента, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.
Читайте также:
- Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в Украину
- Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP
- Байден не приедет в Украину: в Белом доме рассказали, кого могут отправить в Киев вместо президента