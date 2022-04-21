Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи Украине

Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден объявил сегодня, 21 апреля, о новом пакете военной помощи для Украины.

Размер пакета составляет 800 млн долларов.

"Я объявляю еще одну дополнительную военную помощь Украине на 800 млн долларов. Это тяжелая артиллерия, сотни гаубиц и сотни тысяч боеприпасов к ним. Там также сотни тактических беспилотников", - подчеркнул он.

Байден отметил, что военная помощь рекордными темпами поступает в Украину.

Он добавил, что Вашингтон хочет помочь Украине отразить новое российское наступление на Донбассе.

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Наступление России на Донбасс

Президент Владимир Зеленский ранее объявил о том, что Россия начала операцию по наступлению на Донбассе. Оккупанты сконцентрировали существенное количество войск и единиц техники в регионе. Но украинцы будут продолжать защищать свои земли.

Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что Москва ставит перед собой несколько задач. Речь идет о взятии под контроль Рубежного, Попасной и Северодонецка. Захватчики собираются продвинуться на Изюмском направлении в сторону Славянска и Краматорска. Также они намерены двигаться в сторону Гуляйполя Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсонщины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов говорит, что Россия уже к Пасхе планирует захватить весь Донбасс. По его словам, Путин по-прежнему собирается уничтожить Украину как государство. Ситуация не поменяется до того момента, пока Киев не одержит окончательную победу над Москвой.

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