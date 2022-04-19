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Байден не приедет в Украину: в Белом доме рассказали, кого могут отправить в Киев вместо президента

19 апреля 2022, 07:17

Визит Байдена в Украину представлял бы более сложную проблему безопасности. Вместо президента США Вашингтон хочет отправить высокопоставленного чиновника.

Джо Байден
Джо Байден не приедет в Украину / Фото Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует посещать Киев.

"Президент не планирует уезжать. Позвольте мне просто повторить это", - цитирует Псаки AFP.

По мнению Белого дома, визит Байдена в Украину представлял бы более сложную проблему безопасности. Вместо президента США Вашингтон хочет отправить высокопоставленного чиновника, скорее всего, госсекретаря Энтони Блинкена или министра обороны Ллойда Остина.

Как сообщал Главред, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что может лично приехать в Украину.

18 апреля Псаки четко дала понять, что "если кто-то поедет (в Украину – ред.), мы не будем указывать, кто и когда, из соображений безопасности".

Пресс-секретарь Байдена также подтвердила, что есть надежда на возвращение посольства США в Киеве, хотя не указала сроки.

Как сообщал Главред, Украину посетил ряд европейских политиков. В частности, 9 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который прибыл в Киев без предварительного объявления. После встречи Зеленский и Джонсон в Киеве вышли на общий брифинг.

Также Киев посетила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, главы правительств Польши, Чехии и Словении.

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