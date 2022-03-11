Хотим убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты - Байден

Джо Байден во время выступления 11 марта заявил, что США хотят убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты.
Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты
Джо Байден во время выступления 11 марта заявил, что США хотят убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты.
"Мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторжения российских войск", - сказал президент США.
Он вопрос о том, придут ли американские самолеты и пилоты на помощь Украине, Джо Байден ответил так:
"Мы не будем воевать в Третьей мировой войне в Украине. Это называется Третья мировая война...", - сказал Джо Байден.
Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.
Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.
Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.
Читайте также:
- Байден ударил еще сильнее: США вводят запрет на весь импорт российских нефти и газа
- Зеленский отреагировал на решение Байдена о запрете российской нефти