Хотим убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты - Байден

Джо Байден высказался о войне в Украине / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что хотел бы убедиться в том, что в Украине достаточно оружия для защиты

Джо Байден во время выступления 11 марта заявил, что США хотят убедиться, что в Украине достаточно оружия для защиты.

"Мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторжения российских войск", - сказал президент США.

Он вопрос о том, придут ли американские самолеты и пилоты на помощь Украине, Джо Байден ответил так:

"Мы не будем воевать в Третьей мировой войне в Украине. Это называется Третья мировая война...", - сказал Джо Байден.

Напомним, накануне власти Польши провели внутренние консультации и решили безотлагательно и бесплатно разместить все свои истребители МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии.

Также ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО, в частности Польша, получили "зеленый свет" для отправки истребителей в Украину.

Позже офис премьер-министра Польши в своем официальном микроблоге Twitter, отвечая на твит белорусского оппозиционного издания NEXTA, сообщил, что самолеты советского производства МиГ-29, находящиеся на вооружении ВВС Польши, не будут отправлены в Украину.

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