Эксперт объяснил, что значат визиты Джонсона и фон дер Ляен в Киев

Владимир Зеленский и Борис Джонсон / Офис президента

С разницей в пару дней Украину посетили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев считает, что между этими высокопоставленными политиками, есть конкуренция в вопросе помощи Украины в условиях украино-российской войны, сообщает "24 канал".

Как говорит эксперт, Лондон до сих пор с Брюсселем "меряются геополитическими мускулами".

"Ведь для Великобритании Brexit был положительным явлением и позволяет ей, как британцы говорят, восстановить глобальную роль Великобритании. Поэтому я бы это воспринимал как некую конкуренцию в том, кто больше сможет помочь Украине", – заявил Краев.

Эксперт уверяет, что амбиции Джонсона и фон дер Ляйен, но они очень идут на пользу Украине.

"Впервые в истории мы увидели, как ЕС предоставляет оружие третьему государству, которое находится в конфликте. Уже такое увидели, как ЕС предоставляет нам опросник для начала процесса вступления Украины в Евросоюз", – подытожил эксперт.

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Напомним, ранее Борис Джонсон после встречи с Зеленским отметил - Великобритания хочет либерализовать торговлю с Украиной, чтобы помочь экономически, а также предоставить помощь по разминированию.

"Война определяет видение будущего Украины, поэтому мы с партнерами будем поставлять Украине оборудование, технологии, разведывательную информацию, чтобы Украина никогда не предстала перед страхом вторжения и шантажа", - сказал Джонсон.

Кроме того, Джонсон пообещал отправить Киеву 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

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