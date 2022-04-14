Байден заявил о готовности лично поехать с визитом в Украину

Джо Байден / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал о том, что может лично приехать в Украину.

Об этом американский лидер заявил в ходе общения с журналистами на Объединенной базе Эндрюс в Мэриленде. Соответствующее видео опубликовано в Сети в четверг, 14 апреля.

Байден заявил, что ещё думает над возможностью отправки своего высокопоставленного представителя в Украину.

Журналистка решила уточнить, кто бы это мог быть, на что президент США ответил ей вопросом, готова ли она сама отправиться в Украину.

В ответ на уточнение журналистов о том, готов ли он сам посетить Украину, Байден ответил утвердительно.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудили дополнительную оборонную помощь Украине.

США выделят Украине дополнительно 800 миллионов долларов на оружие, заявил Байден в разговоре с Зеленским.

Отмечается, что Соединенные Штаты впервые начнут поставлять в Украину тяжелое вооружение.

Новый пакет помощи будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, заявили в Белом доме.

Читайте еще: