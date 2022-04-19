Новая фазы войны в Украине началась: Арестович рассказал, в каких городах будет горячее всего

У оккупантов есть несколько задач на востоке и юге Украины. В частности, они хотят отрезать Рубежное, Попасное Северодонецк от большой земли.
Российские оккупанты начали новое наступление в Украине. У них есть несколько задач на востоке и юге нашей страны.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.
"У них четыре задачи. Это Рубежное, Попасное, Северодонецк, Херсонское направление", - рассказал он.
Арестович прокомментировал ситуацию в Кременной, о захвате которой объявили захватчики. По словам советника главы ОП, на самом деле это не так, в городе идут уличные бои.
"В Кременной задача отрезать Рубежное, Попасное, Северодонецк от большой земли", - сказал Арестович.
Второе - направление от Изюма в сторону Мариуполя, Славянска, Барвинково. По словам эксперта, вражеские силы тут составляют 25 тысяч окупантов.
Также идет наступление с фронта в районе Авдеевки.
"На Херсонском и Харьковском направлениях, наоборот, наши пошли вперед. Это движение на тактическом уровне, нет наступления, оперативного размаха. Потому что в армии РФ традиционно слабая разведка", - говорит Арестович.
Также он добавил, что в настоящее время идет "очень серьезная артподготовка" оккупантов в районе Николаева.
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Как сообщал Главред, 18 апреля глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики ворвались в город Кременная в Луганской области. Начались уличные бои, поэтому эвакуация мирных из него невозможна.
Отметим, по оценкам Соединенных Штатов Америки, Россия с конца прошлой недели к тем военным, которые уже находились на Юге и Востоке Украины, добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр). Теперь всего в этих регионах есть 76 российских БТГр.
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