Новая фазы войны в Украине началась: Арестович рассказал, в каких городах будет горячее всего

Арестович назвал главные направления нового наступления окупантов в Украине / Коллаж Reuters, Офис президента

Российские оккупанты начали новое наступление в Украине. У них есть несколько задач на востоке и юге нашей страны.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину.

"У них четыре задачи. Это Рубежное, Попасное, Северодонецк, Херсонское направление", - рассказал он.

Арестович прокомментировал ситуацию в Кременной, о захвате которой объявили захватчики. По словам советника главы ОП, на самом деле это не так, в городе идут уличные бои.

"В Кременной задача отрезать Рубежное, Попасное, Северодонецк от большой земли", - сказал Арестович.

Второе - направление от Изюма в сторону Мариуполя, Славянска, Барвинково. По словам эксперта, вражеские силы тут составляют 25 тысяч окупантов.

Также идет наступление с фронта в районе Авдеевки.

"На Херсонском и Харьковском направлениях, наоборот, наши пошли вперед. Это движение на тактическом уровне, нет наступления, оперативного размаха. Потому что в армии РФ традиционно слабая разведка", - говорит Арестович.

Также он добавил, что в настоящее время идет "очень серьезная артподготовка" оккупантов в районе Николаева.

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Как сообщал Главред, 18 апреля глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай заявил, что российские захватчики ворвались в город Кременная в Луганской области. Начались уличные бои, поэтому эвакуация мирных из него невозможна.

Отметим, по оценкам Соединенных Штатов Америки, Россия с конца прошлой недели к тем военным, которые уже находились на Юге и Востоке Украины, добавила еще 11 батальонных тактических групп (БТГр). Теперь всего в этих регионах есть 76 российских БТГр.

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