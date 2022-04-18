Россияне зашли в Кременную, эвакуация невозможна из-за уличных боев - губернатор Гайдай

Сергей Гайдай / Facebook С.Гайдая

Российские захватчики ворвались в город Кременная, что на Луганщине. Немедленно начались уличные бои, поэтому эвакуация мирных из него невозможна. Об этом заявил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

"На сегодня, самая горячая точка, кроме Попасной – Кременная. Туда уже зашла российская армия, там уже ведутся бои. Огромное количество техники. И "горячее всего" сейчас именно там", – подчеркнул он.

Гайдай отметил, что ранее неоднократно и сильно просил людей эвакуироваться. Кроме того, планировались выезды буквально по лесным тропинкам ‒ для того, чтобы местные жители не попали под обстрел. Но за минувшую ночь ситуация сильно поменялась - и в худшую сторону.

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Напомним, ранее руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил - оккупационные войска России могут начать наступление на Донбасс после того, как прекратятся дожди.

Они уже стянули десятки тысяч военных и сотни единиц техники для наступления в регионе. Захватчики уже осуществляют постоянные попытки прорывов. Военные подразделения агрессора без прекращения обстреливают область со всех видов оружия, убивая людей и уничтожая инфраструктуру.

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