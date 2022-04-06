Активно стягивают силы: Гайдай назвал сроки, когда оккупанты будут наступать на Восток Украины

Захватчики стягивают в Луганскую область технику и живую силу и готовятся к наступлению.
Российские оккупанты продолжают стягивать в Луганскую область технику и живую силу. Они готовятся наступать через несколько дней.
Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеокомментарии. Он отмечает, что украинские военные готовы дать отпор врагу.
"Мы фиксируем постоянный подвоз новых сил (оккупантов – ред.), техники и людей. Я думаю, что они планируют закончить подвоз всех резервов и дня через 3-4 будут пытаться проводить наступление", – заявил Гайдай.
По его словам, защитники Украины "гостеприимно" встретят незваных гостей.
Также Гайдай рассказал, что российские орки 6 апреля продолжают бить по Попасной из Градов и авиации. Поэтому эвакуацию людей приходится проводить под звуки вражеских пушек.
Ранее сообщалось, что россияне с первых дней оккупации поселка Бородянка под Киевом расстреливали там мирных жителей и жилые дома. Населенный пункт разрушен почти полностью. Особенно это касается многоэтажек. Орки бомбили дома и запрещали доставать людей из-под завалов.
Также в США заявили, что война, вызванная вторжением российских оккупационных войск на территорию Украины, может затянуться на несколько лет. Об этом сказал председатель комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
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