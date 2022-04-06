Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель Путина

Вторжение в Украину было давним планом Владимира Путина, подчеркнул Марк Милли.
Война, вызванная вторжением российских оккупационных войск на территорию Украины, может затянуться на несколько лет, заявил глава комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.
Как заявил он в ходе выступления перед конгрессменами, вторжение России в Украину, вероятно, не могли предотвратить, кроме как присутствием американских войск, сообщает New York Post.
Высокопоставленный американский военный обратил внимание на то, что вторжение в Украину было давним планом Владимира Путина.
"Это была его давняя цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину – сдерживания его Соединенными Штатами – потребовала бы использования вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал", - говорит он.
Генерал США уверен, что американские военные должны рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии. Он думает, что можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента.
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Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
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