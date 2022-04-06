Война в Украине затянется на годы: генерал США назвал причину и цель Путина

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Война, вызванная вторжением российских оккупационных войск на территорию Украины, может затянуться на несколько лет, заявил глава комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли.

Как заявил он в ходе выступления перед конгрессменами, вторжение России в Украину, вероятно, не могли предотвратить, кроме как присутствием американских войск, сообщает New York Post.

Высокопоставленный американский военный обратил внимание на то, что вторжение в Украину было давним планом Владимира Путина.

"Это была его давняя цель, которая насчитывает годы. Я думаю, что идея сдерживания Путина от вторжения в Украину – сдерживания его Соединенными Штатами – потребовала бы использования вооруженных сил США и привела бы к риску вооруженного конфликта с Россией, чего я бы не советовал", - говорит он.

Генерал США уверен, что американские военные должны рассмотреть возможность расширить свое военное присутствие в Восточной Европе для защиты от российской агрессии. Он думает, что можно обойтись и без развертывания новых постоянных баз, а ограничиться временными, с регулярной ротацией контингента.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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