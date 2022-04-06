Война в Украине разгорится с новой силой: глава внешней разведки Эстонии назвал сроки

Война в Украине продлится еще долго / Фото Reuters

Война в Украине может войти в новую более интенсивную фазу уже во второй половине апреля. Ведь хозяину Кремля Путину нужна хоть какая-то победа, которую можно будет "продать" россиянам к 9 мая.

Такое мнение озвучил генеральный директор эстонского Департамента внешней разведки Микк Марран, пишет Delfi.

По его словам, несмотря на снижение интенсивности боев, говорить о сворачивании военных действий РФ в Украине рано. Оккупанты накапливают силы и будут готовы возобновить нападение.

Марран напомнил, что 9 мая - важнейший праздник для путинского режима. Кремлю нужна хоть какая-то победа "над нацизмом". Вполне возможно, что в качестве таковой Москва попробует "продать" россиянам взятие под контроль территорий Донецкой и Луганской областей, оккупацию Мариуполя и создание наземного коридора в оккупированный Крым.

При этом даже если Кремль добьется какой-то победы к 9 мая, это не будет означать конец войны.

"Окончания конфликта 9-го мая точно не будет. Война продлится еще долго", – считает Марран.

Генеральный директор эстонского Департамента внешней разведки также прокомментировал переговоры Украины и России. Москва выставляет Киеву неприемлемые требования (признание Крыма частью России, признание независимости. "ЛНР" и "ДНР", демилитаризация Украины).

"И поскольку украинский народ воюет очень смело, то нельзя со стороны Украины ожидать больших уступок", – считает Марран.

Когда закончится война в Украине

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля. По его словам, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

Ранее журналист Спенсер Бокат-Линделл в статье для издания The New York Times описал четыре наиболее реалистичных варианта развития войны в Украине и ее окончания. Подробности читайте тут.

Другие новости: