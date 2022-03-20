К 9 мая Путину нужна победа: эксперт назвал следующую возможную жертву российской агрессии

Путин может начать агрессию против стран Балтии / Фото ua.depositphotos.com, Reuters

Если президент страны-агрессора Владимир Путин поймет, что он окончательно проиграл войну в Украине, то он может напасть на страны Балтии. Такое мнение в интервью Главреду озвучил директор Института исследования российской агрессии Юрий Шулипа.

По словам эксперта, своим героическим сопротивлением Украина сейчас спасает от оккупации Молдову.

"Если бы Путин продвинулся в Украине, ему условно удалось бы пробить коридор через Мариуполь во временно оккупированный Крым, он бы дошел до Приднестровья, по всей видимости, также захватил бы Одессу и оккупировал Молдову. Такой план тоже существует, но поскольку Путин увяз в Украине, и мы сейчас спасаем от оккупации еще и Молдову", - сказал Шулипа.

Он считает, что Путину не остается ничего, кроме попытки нападения на страны Балтии. Для агрессии против Литвы, Латвии и Эстонии хозяин Кремля может использовать плохой прецедент, которое создало руководство НАТО, когда президент Владимир Зеленский в первые дни широкомасштабной фазы российской агрессии обратился к руководству НАТО с просьбой принять Украину в Альянс по упрощенной процедуре.

"То есть НАТО фактически отказало Украине под угрозой ядерного шантажа, потому Путин может напасть на страны Балтии, тем самым проверив применение 5 статьи устава НАТО", - предположил эксперт.

Шулипа добавил, что Путин патологически ненавидит страны Балтии - он считает, что это лимитрофы и недогосударства.

Читайте такжеГотовят еще одну попытку штурма Киева: войска РФ подходят к границе Беларуси с Украиной"И российская пропаганда недавно открыто рассказала, как они намереваются захватить Литву, Латвию и Эстонию. А именно - прорубить Сувалкский коридор (это около 100 километров), отрезать Польшу, вступив с ней в локальный пограничный конфликт, и взяв страны Балтии в кольцо. То есть российский десант будет пытаться реализовать тот же сценарий, который они пытались реализовать в Киеве", - рассказал директор Института исследования российской агрессии.

"Если Путин поймет, что он окончательно проиграл эту военную кампанию в Украине, он может напасть на страны Балтии. Ведь он живет в выдуманной им же картине мира и ему под "победобесие" 9 мая нужна какая-то победа, чтобы он мог ее выдать за свою, используя нарратив "можем повторить", - резюмировал Шулипа.

Как сообщал Главред, аналитики Института по изучению войны в США заявили, что Вооруженные силы Украины смогли остановить план РФ по захвату власти в стране. Военная операция Москвы была сконцентрирована на реализацию воздушно-десантных и механизированных операций с целью захвата Киева, Харькова, Одессы, а также других крупных городов. Ограниченное продвижение российских сил продолжается по некоторым направлениям, но вряд ли им удастся достичь своих целей. Если война будет в тупике, Россия продолжит бомбить и обстреливать украинские города, убивая мирных людей.

Другие новости: