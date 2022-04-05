В середине апреля Украину ждет резкий поворот событий войны с Россией: Арестович дал прогноз

Алексей Арестович / Офис президента

Активная фаза войны России против Украины должна закончиться к середине апреля.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, если до этого срока не будет мирного соглашения, начнется партизанская война.

"Активная фаза должна закончиться к середине апреля, а затем начнется партизанка. Мы убьем всех до конца, если они не пойдут на мирное соглашение. Да и наших много погибнет. Поэтому у нас два варианта: добиваем их полностью или мирное соглашение. Посмотрим, что будет и как", - отметил он.

Накануне Алексей Арестович заявил, что до конца апреля или начала мая российские захватчики просто выдохнутся и не смогут продолжать наступление в Украине.

Арестович отметил, что у врага не хватит сил, и тогда украинцам будет легче их "дожать" и победить.

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Ранее сообщалось, что оккупанты РФ перебрасывают войска и резервы из Киевской области в направлении Донбасса, а также готовятся к захвату города Харьков.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает, что стоит быть готовыми к еще более жестокой активности оккупантов на восточном и южном направлениях.

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