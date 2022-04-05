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"Ракеты летели от Лукашенко, и он это знает": Зеленский допустил прямое участие Беларуси в войне

5 апреля 2022, 13:04

Отношение белорусов к украинцам гораздо лучше, чем у россиян, сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский
Мы не можем быть уверены в том, что Беларусь не вступит в прямую войну против Украины - Зеленский / Скриншот YouTube

На данный момент Беларусь не принимает прямого участия в войне России против Украины. Однако ракеты летели именно с территории республики, и Александр Лукашенко прекрасно это знает. Киев видит, что он предпринял определенные шаги, чтобы Минск полностью не вступил в военные действия. Но война не закончилась, поэтому нельзя исключать того, что страна полностью не вступит в войну с украинским государством. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью украинским журналистам он сказал о том, что ракеты летели с территории Беларуси, и Лукашенко об этом прекрасно известно. Непризнанный глава республики предпринимал определенные действия, чтобы Минск не оказался в состоянии прямой войны с Киевом. Но нельзя исключать ситуации, при которой государство полноценно будет воевать с Украиной.

Читайте такжеАрмия Украины взяла под контроль район Припяти и участок границы с Беларусью"К сожалению, ракеты летели от него (Лукашенко), и он это прекрасно знает. Но мы видим, что он что-то шаги какие-то там делал, чтобы не вступить полностью в войну. Не факт, что не войдет, не факт, что не вступит. Мы этого не знаем до конца. Война не кончилась", - сказал Зеленский.

Также он добавил, что белорусский народ выступает против войны Беларуси против Украины. Отношение у белорусов к украинцам намного лучше, чем у российского народа.

"Если приводить трагическую статистику, то можно увидеть, что у белорусов отношение гораздо лучше к украинцам, чем у россиян. Это правда", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Война России против Украины

Российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о начале войны Российской Федерации против Украины. С территории России и Беларуси вошли войска. Ракетные удары и авиабомбардировки украинских военных объектов, мирных жилых кварталов и критической инфраструктуры ведутся с территорий двух государств. Гибнут мирные люди.

Война продолжается. Стороны ведут переговоры.

Руководитель делегации Киева на переговорах с Москвой Давид Арахамия 2 апреля сделал заявление о том, что стороны проделали достаточную работу для того, чтобы появились предпосылки для организации встречи Зеленского и Путина. По его словам, теперь нужно провести работу над вопросами, которые уже обсуждались, и начинать готовить саммит.

Глава российский делегации Владимир Мединский сказал, что стороны пока далеки от обсуждения вопросов встречи Путина и Зеленского. Проект мирного договора еще не подготовлен. Как утверждает переговорщик, сторонам следует проделать еще много работы.

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