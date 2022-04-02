Черновики готовы, можно говорить о встрече: Арахамия допустил саммит Зеленского и Путина в Стамбуле

Глава Кремля Путин в разговоре с Эрдоганом якобы выразил готовность Москвы к организации встречи с Зеленским, сказал Давид Арахамия.
Делегация РФ подтвердила, что Киев и Москва наработали достаточно документов, чтобы появилась возможность проведения встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина. Сейчас сторонам нужно провести работу над вопросами, которые уже обсуждались, и готовить возможный предстоящий саммит лидеров двух государств. Путин в разговоре с турецким президентом Эрдоганом якобы также подтвердил готовность Кремля к такому диалогу. Однако конкретной информации по дате и месте встречи пока нет. Об этом заявил руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия.
В эфире телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Москва поддержала позицию, согласно которой стороны провели достаточно работы над черновыми вариантами документов для проведения консультаций на высшем политическом уровне.
Читайте также"Аппетиты растут": Зеленский объяснил, чего хочет Путин"Наиболее важный момент. Они подтвердили, что драфты (черновики) документов уже достаточно наработаны, чтобы проводить консультации между президентами двух стран", - отметил Арахамия.
По его словам, сейчас делегациям следует провести быструю работу над финальной стадией не документа, а вопросов, которые уже обсуждались, и готовить возможную встречу лидеров двух стран.
Также политик добавил, что Путин в разговоре с президентом Турции Эрдоганом, дескать, тоже заявил о готовность кремля к организации встречи с Зеленским. Пока нет конкретики по поводу даты и места переговоров президентов. Однако, скорее всего, они состоятся в Турции.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера звонил по телефону и нам, и Путину, и он якобы тоже подтвердил со своей стороны, что они готовы организовать встречу. Пока неизвестны ни дата, ни место, но с большой вероятностью, это будет в Турции", - подчеркнул Давид Арахамия.
Встреча Зеленского и Путина
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил войну Украине. Стороны запустили диалог на уровне делегаций, однако Путин, как и до начала войны, отказывался от встречи с Владимиром Зеленским. Президент Украины, в свою очередь, неоднократно настаивал на прямых переговорах с Путиным.
30 марта советник главы Офиса президента, участник переговоров Украины и России Михаил Подоляк заявил, что встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время. По его словам, пакет документов для переговоров был передан российской делегации на встрече в Стамбуле. В Кремле, как утверждает Подоляк, сказали, что можно готовиться к рандеву.
1 апреля президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что встреча Зеленского и Путина может быть в Стамбуле. Анкара намерена приложить усилия для организации переговоров.
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