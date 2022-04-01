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Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – Эрдоган

1 апреля 2022, 14:52

Сам турецкий президент сегодня проведет встречу с Путиным.

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Зеленский и Путин могут встретиться в Стамбуле – Эрдоган / Фото Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского Владимира Путина может состояться в Стамбуле.

Соответствующее заявление турецкий лидер сделал в пятницу, 1 марта, перед встречей с Путиным, которая должна начаться в 16:00. Об этом пишет турецкое издание Milliyet.

"Если мы сможем провести такой саммит лидеров в нашем Стамбуле и в конце концов примем решение превратить эту негативную тенденцию на положительную с двумя лидерами, мы, как Турция, будем очень рады этому", – отметил Эрдоган.

Напомним, 31 марта президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор состоялся накануне запланированного звонка Эрдогана Путину.

Сообщалось, что турецкий президент, в частности, повторил украинскому лидеру свое предложение провести в Турции встречу Зеленского и Путина.

Ранее советник главы ОП Алексей Арестович оценил, как сейчас идут переговоры между Украиной и Россией. По его словам, демилитаризации и денацификации в переговорном процессе больше нет. Наметился конструктив. Переговорная группа проводит подготовку рамочного соглашения к встрече президентов Зеленского и Путина.

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