Елена Зеленская впервые рассказала, как живет семья во время войны и угрозах президенту

Елена Зеленская / president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская впервые дала откровенное интервью с начала войны в Украине.

Местонахождение жены президента Украины строго засекречено, однако она смогла ответить на вопросы в письменном виде немецкому еженедельнику Die Zeit.

В интервью первая леди рассказала об угрозе жизни ее семьи во время войны.

"Уже больше месяца мы живем в искаженной действительности. Иногда мне кажется, что все, что происходит с нами — страшный сон. Я хочу проснуться, но это реальность! Все это — ужасная правда. То, что меня и мою семью теперь преследуют, похоже на низкопробный боевик. Но потом я вспоминаю, что было совершено оккупантами, сколько было убито беззащитных детей, уничтожено целых семьей, расстреляно безоружных украинцев. Россияне хотят оказать давление на моего мужа, угрожая его семье. Это реалистичный план, поэтому у нас есть очень сильная охрана", - говорит первая леди.

По словам Зеленской, сегодня ее дети вынуждены просыпаться под вой сирен и скрываться в бункерах. Дочери президентской четы Александре сейчас 17 лет, а сыну Кириллу - 9.

"Наша старшая дочь сама находит информацию - она все так же хорошо понимает, как я. И мы с ней обсуждаем то, что происходит. Младший тоже осознает, что Украина сейчас борется за выживание. Он рисует войну, и мне это жутко. Я бы хотела, чтобы он рисовал что-то другое. Я мечтаю о том дне, когда он снова начнет рисовать Бэтмена или Человека-паука. Но меня очень удивило, как хорошо дети держались в первые дни вторжения. Они действовали организованно и дисциплинированно. Не задавали лишних вопросов и все делали быстро. Им не мешало то, что им приходилось спать в одежде несколько дней подряд. Одной ночью я так устала, что я крепко заснула и не услышала воздушную тревогу. Мой сын меня совершенно спокойно разбудил и сказал: "Мама, нам снова надо в подвал. Вставай. Позже поспишь", - отмечает Зеленская.

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Как и миллионы украинцев, жена Владимира Зеленского верит в победу и Вооруженные Силы Украины.

"Вселяет мужество то же самое, что помогает и миллионам украинцев: вера в нашу армию и в нашу победу, надежда на свободное и блестящее будущее, а также любовь к Украине", - рассказала Елена.

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