"Детей расстреливают на блокпостах с родителями": Елена Зеленская сделала эмоциональное заявление

Елена Зеленская / Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась во Всемирный совет церквей с просьбой, и призвала Верховную Раду стать посредником в организации гуманитарных коридоров.

Первая леди попросила содействовать в помощи украинцам, которые бегут от войны.

Елена Зеленская обратилась в ВСЦ как к организации, призванной проповедовать мир и братство. Она просит быть голосом тех, кто страдает от войны.

"Донесите до членов Всемирного совета церквей важность исповедания справедливости и мира на нашей земле, что идет от веры в Бога. Прошу вас и членов ВСЦ донести свой голос с осуждением войны и призывом к защите мирного населения", – отметила первая леди Украины.

Отметим, с первого дня войны Елена Зеленская работает над гуманитарной поддержкой украинцев – активно взаимодействует с международными организациями и первыми леди других стран. Также оказывает помощь детям и матерям.

Елена Зеленская о расстрелах детей оккупантами

Первая леди Елена Зеленская пишет, что сегодня уже более 100 погибших детей в Украине.

"Расстреляны на блокпостах вместе с родителями, посеченные обломками снарядов на родных дворах, заваленные обломками собственных домов, измученные из-за недоедания, обезвоживания и отсутствия медицинской помощи. Они лежат во временных захоронениях в своих дворах и в братских могилах. Вы должны знать, что в Украине за эти три недели появились братские могилы", - говорится в письме первой леди к исполняющему обязанности генерального секретаря Всемирного совета церквей Иоанна Сауки.

Жена Владимира Зеленского признается, что "даже рука не поднимается писать такие слова в XXI веке, а глаза отказываются читать".

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