"Мое восхищение и поклон вам": Елена Зеленская выразила благодарность украинским женщинам

Елена Зеленская поблагодарила украинок за их помощь и содействие во время военного положения / instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам - в лавах ВСУ, Тероборны, тем "кто лечит, спасает, кормит", волонтеркам, а также простым мирным жительницам.

Она выразила им свою признательность и восхищение.

"До войны (как страшно и до сих пор непривычно это произносить) я как-то писала, что женщин в Украине на 2 миллиона больше, чем мужчин. Просто такова статистика. Но сейчас она приобретает совершенно новое значение. Ибо это значит, что у нашего нынешнего сопротивления тоже особенно женское лицо.

Мое восхищение и поклон вам, невероятные соотечественницы!

Бьющимся в рядах ВСУ и тем, кто записался в терроборону. Тем, кто лечит, спасает, кормит.

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Волонтеркам, которые находят все необходимое для этого. И тем, кто продолжает выполнять свою привычную работу – в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах, чтобы жизнь продолжалась и побеждала.

Тем, кто каждый день без паники ведет детей в укрытие и развлекает там играми и мультиками, чтобы спасти детское сознание от войны. Тем, кто рожает в бомбоубежищах.

Сегодня первый день весны. Помните, как все мы поздравляли друг друга с этим днем ​​до войны (опять эта страшная фраза)?

Так вот, сквозь дым обстрелов уже видно солнце! Всё будет весна, всё будет победа, всё будет Украина!", - написала Елена Зеленская.

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