Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехники

Украинские партизаны обстреляли вражескую колонну.
На Черниговщине партизаны помогают бороться против российских захватчиков. Они помогают украинским военным защищать свою родную землю.
Видео меткой работы партизанских отрядов в Черниговской области обнародовало оперативное командование "Север" в Facebook.
Как видно из видео, украинские партизаны устроили россиянам "горячую встречу", метко обстреляв вражескую военную технику.
"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу", – отметили в оперативном командовании "Север".
Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воинам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".
Напомним, российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов. В Броварах переносят блокпосты, но город остается готовым к обороне. Кроме того, ВСУ проводят разминирование территории.
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