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Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехники

1 апреля 2022, 14:33

Украинские партизаны обстреляли вражескую колонну.

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Черниговские партизаны устроили "горячую встречу" для российской бронетехники/ Скрин из видео

На Черниговщине партизаны помогают бороться против российских захватчиков. Они помогают украинским военным защищать свою родную землю.

Видео меткой работы партизанских отрядов в Черниговской области обнародовало оперативное командование "Север" в Facebook.

Как видно из видео, украинские партизаны устроили россиянам "горячую встречу", метко обстреляв вражескую военную технику.

"Черниговщина – край партизанской славы. Силы сопротивления Сиверщины работают на победу", – отметили в оперативном командовании "Север".

Ранее сообщалось, что ради "красивой картинки" российское военное руководство приказало своим горе-воинам уничтожить свою же военную технику и зафиксировать это на фото и видео. Уничтоженные машины и оружие хотят выдать якобы за украинские и показать, "как эффективно воюют россияне в Украине".

Напомним, российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов. В Броварах переносят блокпосты, но город остается готовым к обороне. Кроме того, ВСУ проводят разминирование территории.

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