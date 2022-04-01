Сгорели вместе с танками и Градами: ВСУ уничтожили на Запорожье десятки российских оккупантов

Только за сутки украинские воины "стерли с лица земли" семь вражеских автомобилей и по два БТРа, танка и Града.
Защитники Украины за минувшие сутки, 31 марта, уничтожили в Запорожской области более десяти единиц российской военной техники. Вместе с танками и Градами было уничтожено и значительное количество самих оккупантов – 32 орка убиты, а 38 получили ранения.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram. В ОВА отмечают, что ситуация в городе и вокруг него пока остается напряженной, но контролируемой.
"Противник проводит попытки продвижения в направлениях населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха не имеет", – говорят в ОВА.
Кроме этого, оккупанты обстреливают из артиллерии местную инфраструктуру и дороги в Ореховом и нескольких других населенных пунктах Пологовского района.
По данным из высшего штаба Сил обороны Украины, по состоянию на вечер 31 марта и утро 1 апреля защитники нашего государства, кроме десятков представителей живой силы противника, уничтожили два вражеских бронетранспортера и столько же танков. Также украинские воины "стерли с лица земли" 7 автомобилей врага и две реактивные системы залпового огня Град.
"Подразделения ГСЧС в местах, где происходили боевые столкновения, ликвидируют последствий чрезвычайных событий. Так, в результате обстрелов в городе Пологи горели два жилых дома и надворная постройка на общей площади 158 квадратных метров. Спасатели потушили пожар. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке и разминированию населенных пунктов. В Броварах переносят блокпосты, но город остается готовым к обороне. Кроме того, ВСУ проводят разминирование территории.
Напомним, защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью". Теперь у украинских военных будет больше еще на один трофей.
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