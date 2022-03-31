"Гордость РФ" теперь будет в ВСУ: украинские воины захватили российскую десантную машину БМД-4М

ВСУ захватили российскую десантную машину БМД-4М / Telegram Алексей Гончаренко

Защитники Украины захватили российскую боевую машину десанта-4М (БМД-4М), которую в России называют "своей гордостью". Теперь у украинских военных будет больше еще на один трофей.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале. Он отметил, что такие сообщения от ВСУ – уже как подарок на день рождения.

"Российская новейшая БМД-4М. ВСУ показали нам трофеи сейчас. Но это уже как на день рождения!", – написал нардеп.

Захваченная украинскими бойцами российская десантная машина БМД-4М / Telegram Алексей Гончаренко

Эту технику теперь украинские воины могут использовать против врагов. Боевую машину десанта-4М можно применять для проведения глубоких рейдов по тылам противника и огневой поддержки десантно-штурмовых групп.

Захваченная украинскими бойцами российская десантная машина БМД-4М / Telegram Алексей Гончаренко

Машина очень проходимая и маневренная, что позволяет ездить даже в лесу. А поскольку в БМД-4М увеличена тяга двигателя, то машина может преодолевать 30-градусные подъемы, для этого ей даже разгоняться не нужно. Также она умеет плавать.

Такая техника стреляет противотанковыми ракетами на расстоянии 7 километров, также она имеет два пулемета.

Ранее сообщалось, что ВСУ на Харьковщине разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек". На одной из машин из системы "Солнцепек" оккупанты пытались бежать к российской границе после того, как их колонну уничтожили украинские военные.

Также сообщалось, что на Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую технику. Защитники Украины уничтожили танк, пять бронетранспортеров и один "Град" российских захватчиков.

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